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ຂ່າວສານ

ບາດກ້າວເດີນໃຫຍ່ເພື່ອ ສົ່ງໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ໄປຂາຍຢູ່ ອາເມລິກາ

ສາຂາຫ້ອງການການຄ້າ ປະຈຳ San Francisco ໄດ້ປຸກລະດົມ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການນຳເຂົ້າໝາກລີ້ນຈີ່ສົດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ
  ຂັ້ນຕອນເລືອກເຟັ້ນໃນບໍລິສັດສົ່ງອອກໝາກໄມ້ແຫ່ງໜື່ງຢູ່ແຂວງ ບັກຢາງ (ພາບ: Vũ Sinh/TTXVN)  

ຕະຫຼາດເອີລົບ - ທະວີບອາເມລິກາ (ຂຶ້ນກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ San Francisco (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງນຳສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າລະບົບຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2022. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສາຂາຫ້ອງການການຄ້າ ປະຈຳ San Francisco  ໄດ້ປຸກລະດົມ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການນຳເຂົ້າໝາກລີ້ນຈີ່ສົດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາລັດຂຶ້ນກັບ ອາເມລິກາ ຕາເວັນຕົກ. ພາຍຫຼັງມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ໝາກລີ້ນຈີ່ຖ້ຽວທຳອິດໄດ້ຂົນສົ່ງດ້ວຍທາງທະເລຈາກແຂວງ ບັກຢາງ ແລະ ຫາຍເຢືອງ ໂດຍບໍລິສັດ Dragonberry Produce ຈຳໜ່າຍ ແລະ ວາງຂາຍຢູ່ລະບົບຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Safeway ແລະ Albersons ຢູ່ລັດ Washington, Oregon ແລະ California. ນີ້ແມ່ນລະບົບຮ້ານສັບພະສິນຄ້າໃຫຍ່ຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ; ໃນນັ້ນ Safeway ມີ 773 ຮ້ານ, Albersons ມີ 340 ຮ້ານ. ຕາມກົມຕະຫຼາດເອີລົບ - ທະວີບອາເມລິກາ, ອາດຈະຖືວ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວເດີນໃຫຍ່ໃນການຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ໝາກລີ້ນຈີ່ເວົ້າສະເພາະຢູ່ຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ. ຍ້ອນວ່າ, ກ່ອນນີ້, ສ່ວນຫຼາຍໝາກລີ້ນຈີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຂາຍຢູ່ອາເມລິກາ ພຽງໄດ້ວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດມູນເຊື້ອ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຮັບໃຊ້ຊາວອາເມລິກາ ເຊື້ອຊາດ ອາຊີເທົ່ານັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນ​ຍາ EVFTA ເປິດກວ້າງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າຫວຽດ​ນາມເຂົ້າ​ຕະຫຼາດແດນ​ມາກ

ສັນ​ຍາ EVFTA ເປິດກວ້າງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າຫວຽດ​ນາມເຂົ້າ​ຕະຫຼາດແດນ​ມາກ

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານການຄ້າຖືວ່າ, ສັນຍາ EVFTA ໃນນັ້ນມີແດນມາກ, ເຂົ້າສູ່ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2021 ໄດ້ ແລະພວມນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າຫວຽດນາມ - ແດນມາກ.
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