ຂ່າວສານ
ບັ້ນແຂ່ງຂັນ 500 ວັນ ແລະ ຄືນກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງມີຄວາມຍາວ 3.000 km ເພື່ອການພັດທະນາປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ
ນີ້ແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທົ່ວປະເທດພວມແຂ່ງຂັນຢ່າງຟົດຟື້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ໂດຍໄວ, ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດ, 50 ປີ ແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.
ໃນພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປຸກລະດົມບັ້ນແຂ່ງຂັນຍອດສູງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກລົງທຶນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.... ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດ, ແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເພື່ອຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອການພັດທະນາປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ.