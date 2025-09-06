ຂ່າວສານ
ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງສາກົນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ສິລະປະຫັດຖະກຳ ປາຣີ 2025
ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ, 35 ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ຕົບແຕ່ງພາຍນອກ, ສິລະປະຫັດຖະກຳ. ເຂດວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (Vietnam Pavilion) ສ້າງຈຸດເນັ້ນໜັກດຶງດູດແຂກມາທ່ຽວຊົມດ້ວຍການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ, ຈັບອົກຈັບໃຈ, ສ້າງຂີດໝາຍຫຼາຍຢ່າງ. ເຫດການ, ທ່ານ ດິງຕວ່ານຖັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໃນງານຕະຫຼາດນັດ, ບັນດາສີສັນ ຫວຽດນາມ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສ່ອງແສງໄດ້ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງຈິດໃຈ ຫວຽດນາມ, ຂອງແບບວິຖີ ຫວຽດນາມ ກໍຄືການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດສາກົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ກໍແມ່ນຂອງຂວັນພິເສດທີ່ສຸດເພື່ອສະແດງຄວາມບືນຕົວຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ພາດພົດ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອດ 80 ປີ”.