ຂ່າວສານ
ບັນດານັກການທູດສາກົນ ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນປະຫວັດສາດຍຸກທັນສະໄໝ ຂອງ ຫວຽດນາມ
ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ປັບປຸງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານ Fredesman Turro Gonzalez ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູບາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1999 – 2004, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳພາປະເທດຊາດບັນລຸ ໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃໝ່, ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ກໍຄືວາງອອກບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ໃໝ່ ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດວັດທະນາຖາວອນມີລາຍຮັບປານກາງສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ John McCarthy, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1981 – 1983, ຖືວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງບັນດານະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີໄຫວພິບ, ສະແດງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຍຸດທະສາດ ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ໂດຍມີຂໍ້ສັງເກດອັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Susan Boyd ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1994 – 1998, ຕີລາຄາວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກວ້າງການພົວພັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ຈາກການເມືອງ, ການທູດຕະຫຼອດຮອດການສຶກສາ, ສິລະປະ, ຜ່ານນັ້ນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ນຳມາເຊິ່ງຊີວິດການນັບມື້ນັບດີງາມກວ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.