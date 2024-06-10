ຂ່າວສານ
ບັນດາຈຸດພິເສດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການເຮັດວຽດຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV
ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 17 ວັນ, ການເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ຈຸດພິເສດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບູລະນະວຽກງານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ສົມບູນ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ; ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໂຕເລີມ; ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ສຳລັບທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ສຳລັບທ່ານເລແທັ່ງລອງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ສຳລັບທ່ານ ເລືອງຕາມກວາງ.
ໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ນີ້, ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ດ້ວຍເລື່ອງເຮັດແຈ້ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງລັດຖະມົນຕີບັນດາກະຊວງໃນການຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ.
ໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຍັງປຶກສາຫາລືທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2023; ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນ.