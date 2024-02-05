ຂ່າວສານ
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ພັກ, ຮັບຕ້ອນລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ
ວັນບຸນໜັງສືພິມ ລະດູບານໃໝ່ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ປີ 2024 ໂດຍໄດ້ວາງສະແດງ, ແນະນຳ 682 ສື່ສິ່ງພິມ, ວາລະສານ, ຂ່າວ, ບົດສະບັບບຸນເຕັດ ຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດແລະ ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆໃນບໍລິເວນແຂວງ ຕວຽນກວາງ, ວາງສະແດງພາບຖ່າຍ 70 ແຜ່ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕວຽນກວາງ- ຄວາມຄາດຫວັງ”.
ຢູ່ກາເມົາ, ໃນຂອບເຂດ ວັນບຸນລະດູບານໃໝ່, ທາງແຂວງ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງໜັງສືພິມ, ວາລະສານລະດູບານໃໝ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ; ຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ລາຍການລະດູບານໃໝ່ຂອງບັນດາສູນວັດທະນະທຳ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ກິລາເມືອງ, ນະຄອນ…
ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ພັກສະຫງ່າງາມ - ຮັບຕ້ອນລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024”, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ ແຂວງເຮົ້າຢາງ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນສະແດງສິລະປະມະຫາຊົນປີ 2024. ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ເປັນກຳລັງໃຈ, ສ້າງບັນຍາກາດເບີກບາດມ່ວນຊື່ນ ໃນການຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ລັດຖະກອນ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນແຂວງ ແຂ່ງຂັນກັນປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງຜົນງານເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນບັນດາເຫດການສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດໃນປີ 2024.