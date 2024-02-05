Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຊົມ​ເຊີຍ ພັກ, ​​ຮັບ​ຕ້ອນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ໂລງ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້​ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫງວຽນເຕິດແທັງ, ນະຄອນຕຽນກວາງ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມວັດນະຄະດີສິລະປະແຂວງ ຈັດຕັ້ງວັນບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ແລະ ປຸກລະດົມລາງວັນສື່ມວນຊົນປີ 2024.
ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າໄຂວັນບຸນໜັງສືພິມ ລະດູບານໃໝ່ແຂວງ ຕວຽນກວາງ

ວັນບຸນໜັງສືພິມ ລະດູບານໃໝ່ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ປີ 2024 ໂດຍໄດ້ວາງສະແດງ, ແນະນຳ 682 ສື່ສິ່ງພິມ, ວາລະສານ, ຂ່າວ, ບົດສະບັບບຸນເຕັດ    ຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດແລະ ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆໃນບໍລິເວນແຂວງ ຕວຽນກວາງ, ວາງສະແດງພາບຖ່າຍ 70 ແຜ່ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕວຽນກວາງ- ຄວາມຄາດຫວັງ”.

ຢູ່ກາເມົາ, ໃນຂອບເຂດ ວັນບຸນລະດູບານໃໝ່, ທາງແຂວງ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງໜັງສືພິມ, ວາລະສານລະດູບານໃໝ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ; ຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ລາຍການລະດູບານໃໝ່ຂອງບັນດາສູນວັດທະນະທຳ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ກິລາເມືອງ, ນະຄອນ…

ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ພັກສະຫງ່າງາມ - ຮັບຕ້ອນລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024”, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ ແຂວງເຮົ້າຢາງ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນສະແດງສິລະປະມະຫາຊົນປີ 2024. ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ເປັນກຳລັງໃຈ, ສ້າງບັນຍາກາດເບີກບາດມ່ວນຊື່ນ ໃນການຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ລັດຖະກອນ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນແຂວງ ແຂ່ງຂັນກັນປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງຜົນງານເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນບັນດາເຫດການສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດໃນປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ລາວ ເຊື້ອ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ບ້ານ​ ຊຽງ​ຫວາງ ນຳ​​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ມາສ້າງ​ຊື່​ສຽງ​ ໃຫ້​ໝູ່​ບ້ານ

ຊາວ ລາວ ເຊື້ອ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ບ້ານ​ ຊຽງ​ຫວາງ ນຳ​​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ມາສ້າງ​ຊື່​ສຽງ​ ໃຫ້​ໝູ່​ບ້ານ

ປະຊາຊົນ ຄຳມ່ວນ ຖືວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດມາແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍກິນເຂົ້າໜົມປ່ານ, ບໍ່ເຄີຍກິນເຝີ ຊຽງຫວາງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມາຮອດ ຄຳມ່ວນ. ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ເຂົ້າໜົມປ່ານ ແລະ ເສັ້ນເຝີແຫ້ງ ຊຽງຫວາງ ໄດ້ກາຍເປັນຂອງຕ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ເຊິ່ງຜູ້ໃດທີ່ໄປຜ່ານກໍຕ້ອງແວ່ຊິມ ຫຼື ຊື້ເມືອເປັນຂອງຕ້ອນຂອງຝາກ. ພິເສດ, ທັງ 2 ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ເຮັດມາຈາກສີມືຂອງຊາວ ລາວ ເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ. ຕໍ່ໄປ, ເຊີນທ່ານຮັບຟັງບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້: “ຊາວ ລາວ ເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບ້ານ ຊຽງຫວາງ ນຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ມາສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ໝູ່ບ້ານ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top