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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເລີ​່ມ​ລົງ​ມື​ເຮັດ​ວຽກ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ​ພາຍຫຼັງ​ການ​ພັກ​ບຸນ​ເຕັດ

ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາທິການ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ວັນເຮັດວຽກທຳອິດພາຍຫຼັງການພັກບຸນເຕັດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກັບບັນດາການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການບຸນເຕັດປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຫຼັງບຸນເຕັດ.

ຕາມການລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ, ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາທິການ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ໃນນັ້ນ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເປັນຢ່າງດີ. ສິນຄ້າອຸສົມສົມບູນ, ມີລາຄາເປັນປົກກະຕິ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
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