ຂ່າວສານ
ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມລົງມືເຮັດວຽກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມພາຍຫຼັງການພັກບຸນເຕັດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ວັນເຮັດວຽກທຳອິດພາຍຫຼັງການພັກບຸນເຕັດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກັບບັນດາການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການບຸນເຕັດປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຫຼັງບຸນເຕັດ.
ຕາມການລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ, ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາທິການ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ໃນນັ້ນ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເປັນຢ່າງດີ. ສິນຄ້າອຸສົມສົມບູນ, ມີລາຄາເປັນປົກກະຕິ.