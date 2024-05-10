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ຂ່າວສານ

ນ້ຳ​ໃຈ​ພິ​ລະ​ອາດ​ຫານ​ຂອງ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົ່ງ​ແຫຼ່ງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້ຮັກ​ຫອມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ​ໂລກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ (VUFO), ຫງວຽນງອກຮຸ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Pallab Sengupta, ປະທານສະພາສັນຕິພາບໂລກ, ເລຂາທິການອົງການສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ ອິນເດຍ (AIPSP), ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງປະທານ VUFO ຫງວຽນງອກຮຸ່ງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາສັນຕິພາບໂລກ Pallab Sengupta.(ພາບ: qdnd.vn)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນງອກຮຸ່ງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງສະພາສັນຕິພາບໂລກໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການອັນແທດຈິງ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານປະທານ Pallab Sengupta ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສັນຕິພາບໂລກ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ VUFO ໃນການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ. ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາສັນຕິພາບໂລກ Pallab Sengupta ຢັ້ງຢືນວ່າ ນ້ຳໃຈພິລະອາດຫານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນບັ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນທຳແນໃສ່ຍາດເອົາເອກະລາດຂອງຊາດນັ້ນ ໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໃນທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີອິນເດຍ.

ສອງຝ່າຍກໍແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງກິດຈະກຳຮ່ວມມືລະອຽດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງລະຫວ່າງ VUFO ແລະ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ, ພິເສດແມ່ນໃນປີໜ້າ, ຄາດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດຫຼາຍເຫດການສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ຄົບຮອບ 50 ປີ (30/04/1975 – 30/04/2025).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນລະ​ຫວ່າງ ຮາ​ມາດ​ສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸ​ດ​ຍິງ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນລະ​ຫວ່າງ ຮາ​ມາດ​ສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸ​ດ​ຍິງ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ

ຮອບເຈລະຈາປັດຈຸບັນຢູ່ Cairo ໄດ້ເລີ່ມໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ໂດຍມີທັງໝົດ 5 ຄະນະຜູ້ແທນ ຕ່າງກໍມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.
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