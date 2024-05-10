ຂ່າວສານ
ນ້ຳໃຈພິລະອາດຫານຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໃນໂລກ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນງອກຮຸ່ງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງສະພາສັນຕິພາບໂລກໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການອັນແທດຈິງ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານປະທານ Pallab Sengupta ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສັນຕິພາບໂລກ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ VUFO ໃນການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ. ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາສັນຕິພາບໂລກ Pallab Sengupta ຢັ້ງຢືນວ່າ ນ້ຳໃຈພິລະອາດຫານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນບັ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນທຳແນໃສ່ຍາດເອົາເອກະລາດຂອງຊາດນັ້ນ ໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໃນທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີອິນເດຍ.
ສອງຝ່າຍກໍແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງກິດຈະກຳຮ່ວມມືລະອຽດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງລະຫວ່າງ VUFO ແລະ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ, ພິເສດແມ່ນໃນປີໜ້າ, ຄາດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດຫຼາຍເຫດການສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ຄົບຮອບ 50 ປີ (30/04/1975 – 30/04/2025).