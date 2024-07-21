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ຂ່າວສານ

ນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນທີ່ມີຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອງສຸມໃສ່ຜະລິດ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່, ລູກຫຼານຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນ ນັ້ນແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງລຸ່ງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ ເມື່ອປີ 2017 (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ ໄຕງວຽນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການນຳທີ່ໃກ້ຊິດ, ຮັກແພງປະຊາຊົນ. ທ່ານ ອີ ດຮຸນ ຮມອກ, ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າບ້ານ ດູ 1 ຍັງຈືຈຳກິລະຍາເອື້ອເຝື້ອຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເມື່ອລົງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນຕາແສງ ດູກມັກ, ເມືອງ ກຣົງ ອານາ, ແຂວງ ດັກລັກ, ເມື່ອທ້າຍປີ 2018.

        “ລຸ່ງເວົ້າວ່າ: ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອງສຸມໃສ່ຜະລິດ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່, ລູກຫຼານຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນ ນັ້ນແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງລຸ່ງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພໍຢູ່, ພໍກິນ, ລູກຫຼານໄດ້ໄປຮ່ຳໄປຮຽນແລ້ວ. ບ້ານນາມີການປ່ຽນແປງ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນບ້ານຂໍຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈອາລົມຈິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງລຸ່ງ ທີ່ໄດ້ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ”.

        ໂດຍແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ທ່ານສາດສະດາຈານ ເຈິນຮານພິງ, ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າ ຫວຽດນາມ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຽນແຈ໋ງ, ຈີນ ຖືວ່າ, ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃນປີ 2022 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຄົບຖ້ວນບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນອັນສູງສົ່ງທີ່ສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິຊາວຕ່າງປະເທດຂອງລັດ ຈີນ.

        “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນການນຳຊາວຕ່າງປະເທດໜ້ອຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ. ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ສູງສຸດ. ສຳລັບປະຊາຊົນ ຈີນ ແລ້ວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ຖືວ່າ, ທ່ານແມ່ນການນຳສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ສວມບົດບາດແກ່ນສານໃນການຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍາວນານກັບ ຈີນ ໃນຫຼາຍປີມໍ່ໆມານີ້”.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ລັດເຊຍ ຫຼາຍສະບັບລ້ວນແຕ່ລົງພິມຂ່າວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສວ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສວ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ Marrc Knapper, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ສູນເສຍການນຳທ່ານໜຶ່ງທີ່ມີວິໄສທັດ, ຜູ້ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມໂລກ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ.
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