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ຂ່າວສານ

ນີ​ເຊ​ເຣຍ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ Yemi Osinbajo ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການຊ່ວຍຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະກັບທ່ານ Yemi Osinbajo ຮອງປະທານາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍ (ພາບ: TTXVN)  

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ນີເຊເຣຍ, ຖືນີເຊເຣຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ ຢູ່ອາບຟຼິກກາ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃນການພົບປະກັບທ່ານ Yemi Osinbajo ຮອງປະທານາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາຢູ່ ທຳນຽບປະທານປະເທດ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ Yemi Osinbajo ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການຊ່ວຍຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ສອງປະເທດ ໃນການຊອກຫາກາລະໂອກາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ… ດ້ວຍບົດບາດສຳຄັນຂອງຂະແໜງກະສິກຳໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດສອງປະເທດ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ກຳນົດເອົາ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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