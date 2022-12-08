ຂ່າວສານ
ນີເຊເຣຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາບຟຼິກກາ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ນີເຊເຣຍ, ຖືນີເຊເຣຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ ຢູ່ອາບຟຼິກກາ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃນການພົບປະກັບທ່ານ Yemi Osinbajo ຮອງປະທານາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາຢູ່ ທຳນຽບປະທານປະເທດ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ Yemi Osinbajo ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການຊ່ວຍຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ສອງປະເທດ ໃນການຊອກຫາກາລະໂອກາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ… ດ້ວຍບົດບາດສຳຄັນຂອງຂະແໜງກະສິກຳໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດສອງປະເທດ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ກຳນົດເອົາ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ.