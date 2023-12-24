ຂ່າວສານ
ນຳຜະລິດຕະພັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ອານເຊຣີ
ວັນທີ 22 ທັນວາ, ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ ໄດ້ສົມທົບກັບລະບົບຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Carrefour ຢູ່ Algeria ຈັດການເຄື່ອນໄຫວແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Carrefour ຂຶ້ນກັບສູນການຄ້າ City Center ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Algiers. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ ສິນຄ້າ 2 ປະເພດ ທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນ ກາເຟ ແລະ ປາຈາ - ປາບາຊາ ໄປເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ອານເຊຣີ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນບັນດາສິນຄ້າ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຈຳໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດນີ້.
ທີ່ເຫດການ, ບັນດາຊາວທ້ອງຖິ່ນ ມີໂອກາດຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບການລາຍງານວິທີການປຸງແຕ່ງກໍ່ຄື ຊີມຜະລິດຕະພັນຊະນິດຕ່າງໆ. ຕາມສະຫະສະມາຄົມ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ແລ້ວ, ປາຈາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງກ່ວາ 140 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ, ພິຊິດບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຄື: ອາເມລິກາ, ເອີລົບ, ຍີ່ປຸ່ນ…
ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກາເຟ ໃນ 11 ເດືອນຂອງປີ 2023, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງອອກ ກາເຟດ້ວຍປະລິມານ 1,36 ລ້ານໂຕນ, ທີ່ມີມູນຄ່າ 3,5 ຕື້ USD. ຄາດວ່າ ການສົ່ງອອກ ກາເຟຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ມີການເຕີບໂຕ ໃນໄລຍະຍັງເຫຼືອຂອງປີ, ເມື່ອທົ່ວປະເທດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູເກັບກ່ຽວ 2023 – 2024. ປັດຈຸບັນ, ກາເຟ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຂາຍຢູ່ ກ່ວາ 80 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.