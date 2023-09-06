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ຂ່າວສານ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
ທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ຫຼຶວຈຽນຈ່າວ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຈີນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຫຼຶວຈຽນຈ່າວ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຈີນ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນກົນໄກການພົບປະປະຈຳປິລະຫວ່າງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ສອງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການເສນາທິການຂອງສອງພັກ, ຍົກສູງບົດບາດກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ ສຳລັບການພົວພັນສັງລວມຂອງສອງປະເທດ, ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.        

ສ່ວນທ່ານ ຫຼຶວຈຽນຈ່າວ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຈີນ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງ ແລະ ບັນດາອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຊາບຊຶມ, ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສຳຄັນລະຫວ່າງການນຳສອງປະເທດເປັນຢ່າງດີ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຂອງກົນໄກພົບປະປະຈຳປິລະຫວ່າງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກສອງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສູນກາງພັກສອງປະເທດຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບທິດທາງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງໃນໄລຍະໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

61 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ: ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

61 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ: ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ມີຫົວຂໍ້ “ການພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ” ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໄດ້ກາຍເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ, ແມ່ນກຳລັງໜູນ ແລະ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ.
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