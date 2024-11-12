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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານປະ​ຈຳ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານປະຈຳ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສປຊ 24 ຕຸລາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນ (ພາບ: VGP)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແລກປ່ຽນບາງຈຸດສຸມລະອຽດໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລະບົບພັດທະນາ ສປຊ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP), ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ເໝາະສົມກັບບັນດາການກຳນົດທິດພັດທະນາ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງຫວຽດນາມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດສອງເປົ້າໝາຍ 100 ປີກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງຢູ່ລະດັບສູງ ໃນປີ 2030 ແລະ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.

ຢູ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາກົນໄກສປຊ. ຝ່າຍ ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍເປັນພິເສດຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມຂອງ ສປຊ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15: ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15: ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ພິຈາລະນາບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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