Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສັ່ງ​ຄວາມ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ສ້າງ​ຄວາ​ມໃຝ່​ຝັນທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະຕິບັດ 3 ນຳໜ້າ ແລະ 6 ຈຸດສຸມ, ພ້ອມທັງທົ່ວປະເທດກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ (26/3/1931 – 26/3/2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບລາງວັນແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມດີເດັ່ນ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພາລະກຳແຫ່ງຄວາມກຽດສະຫງ່າ”. ລາງວັນໄດ້ມອບໃຫ້ແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມດີເດັ່ນ 10 ຄົນ ແລະ ແບບຢ່າງໜຸ່ມທີ່ມີແງ່ຫວັງ 8 ຄົນ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະຕິບັດ 3 ນຳໜ້າ ແລະ 6 ຈຸດສຸມ, ພ້ອມທັງທົ່ວປະເທດກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່. ນັ້ນແມ່ນ: ນຳໜ້າກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກເຮັດວຽກໃຫຍ່; ຖືເປັນສຳຄັນດ້ານເວລາ, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຖືກກັບຈຸດເວລາ ດ້ວຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ການອຸທິດສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນນຳໜ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ສ້າງບັນດາໂຄງການ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ຊຸກຍູ້ການເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ສ້າງບັນດາ Startup Unicorn ຂອງ ຫວຽດນາມ. ທີສາມ ແມ່ນນຳໜ້າໃນການຫັນຄວາມສີວິໄລຂອງມວນມະນຸດເປັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດເຂົ້າ ຫວຍດນາມ ແລະ ຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຄົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຊາດຫວຽດນາມ ເປັນສາກົນອອກສູ່ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣທ່ານາຊິນ Lula da Silva ຈະເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top