ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສັ່ງຄວາມຊາວໜຸ່ມສ້າງຄວາມໃຝ່ຝັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພ້ອມກັບປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ (26/3/1931 – 26/3/2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບລາງວັນແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມດີເດັ່ນ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພາລະກຳແຫ່ງຄວາມກຽດສະຫງ່າ”. ລາງວັນໄດ້ມອບໃຫ້ແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມດີເດັ່ນ 10 ຄົນ ແລະ ແບບຢ່າງໜຸ່ມທີ່ມີແງ່ຫວັງ 8 ຄົນ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະຕິບັດ 3 ນຳໜ້າ ແລະ 6 ຈຸດສຸມ, ພ້ອມທັງທົ່ວປະເທດກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່. ນັ້ນແມ່ນ: ນຳໜ້າກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກເຮັດວຽກໃຫຍ່; ຖືເປັນສຳຄັນດ້ານເວລາ, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຖືກກັບຈຸດເວລາ ດ້ວຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ການອຸທິດສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນນຳໜ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ສ້າງບັນດາໂຄງການ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ຊຸກຍູ້ການເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ສ້າງບັນດາ Startup Unicorn ຂອງ ຫວຽດນາມ. ທີສາມ ແມ່ນນຳໜ້າໃນການຫັນຄວາມສີວິໄລຂອງມວນມະນຸດເປັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດເຂົ້າ ຫວຍດນາມ ແລະ ຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຄົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຊາດຫວຽດນາມ ເປັນສາກົນອອກສູ່ໂລກ.