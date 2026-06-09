ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີມໍແລັດສະເຕີ 09/06/2026 ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມໍແລັດສະເຕ Kay Rala Xanana Gusmão (ພາບ: VGP/Nhật Bắc) ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມໍແລັດສະເຕ Kay Rala Xanana Gusmão ມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ; ຊ່ວຍ ຕີມໍແລັດສະເຕີ ຍາດແຍ່ງບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີມໍແລັດສະເຕ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)