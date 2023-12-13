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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.
ເວທີປາໄສ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄປລົງທຶນຢູ່ ກຳປູເຈຍ ຫຼາຍກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອຸດສາຫະກຳປຸຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ການເງິນ, ການຜະລິດລົດໂອໂຕ… ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ຍາມໃດກໍໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກທຸລະກິດ; ຍາມໃດກໍຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງນັກລົງທຶນ.   

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ພິເສດແມ່ນບັນດານັກລົງທຶນທີ່ສຸມໃສ່ຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການລົງທຶນອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫວັງວ່າ ສອງປະເທດນັບມື້ນັບລົງທຶນຢ່າງແຮງກວ່າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ; ນຳມາເຊິ່ງບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງທັງສອງປະເທດມີຄຸນນະພາບສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນການລົງທຶນ, ບັນດາບົດບັນທຶກຕົກລົງຮ່ວມມື ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລີ່ມຕົ້ນພິທີຕ້ອນຮັບ, ສຽງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ.
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