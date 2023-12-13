ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄປລົງທຶນຢູ່ ກຳປູເຈຍ ຫຼາຍກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອຸດສາຫະກຳປຸຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ການເງິນ, ການຜະລິດລົດໂອໂຕ… ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ຍາມໃດກໍໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກທຸລະກິດ; ຍາມໃດກໍຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງນັກລົງທຶນ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ພິເສດແມ່ນບັນດານັກລົງທຶນທີ່ສຸມໃສ່ຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການລົງທຶນອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫວັງວ່າ ສອງປະເທດນັບມື້ນັບລົງທຶນຢ່າງແຮງກວ່າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ; ນຳມາເຊິ່ງບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງທັງສອງປະເທດມີຄຸນນະພາບສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນການລົງທຶນ, ບັນດາບົດບັນທຶກຕົກລົງຮ່ວມມື ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງສອງປະເທດ.