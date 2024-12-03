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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າ​ມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ ແລະ ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ລົມ​ນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຂອງ Petrovietnam

ການພັດທະນາສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ, ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມການຮ່ວມມື (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ທັນວາ, ຢູ່ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 5 ເຫດການກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແລະ ໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງ ທະເລທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ USD ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (Petrovietnam) ແລະ ບໍລິສັດໃຫຍ່ຫຸ້ນສ່ວນການບໍລິການເຕັກນິກນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (PTSC), ໃນນັ້ນ ມີພິທີປ່ອຍເຮືອລົງນ້ຳ ແລະ ມອບຕິນເສົາໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ Orsted (ແດນມາກ); ພິທີເລີ່ມລົງມືປະດິດສ້າງສະຖານີໝໍແປງໄຟຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ  (OSS) 4 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງທະເລ Baltica 02 ຢູ່ທະເລ Baltic - ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນເຫດການນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຊີມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ Petrovietnam ເພື່ອແນໃສ່ກາຍເປັນກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຄື່ອນໄຫວໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດນ້ຳມັນອາຍແກັດເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍການສ້າງໂຄງປະກອບການເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ່, Petrovietnam ໄດ້ປະກອບສ່ວນປະມານ 10% ເຂົ້າໃນຍອດລາຍຮັບງົບປະມານຂອງທົ່ວປະເທດໃນປີນີ້.

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ, ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ນີ້ກໍແມ່ນຂົງເຂດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການແກ້ງແຍ້ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງທັງໝົດໂດຍໄວ, ພ້ອມທັງບຳລຸງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສະເໜີນະໂຍບາຍເພື່ອພັດທະນາແຫຼ່ງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທົດແທນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Houthi ຖະແຫຼງບຸກໂຈມຕີກຳປັ່ນສູ້ຮົບ 4 ລຳຂອງ ອາເມລິກາ, ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີບຸກໂຈມຕີ ອິດສະຣາແອັນ

Houthi ຖະແຫຼງບຸກໂຈມຕີກຳປັ່ນສູ້ຮົບ 4 ລຳຂອງ ອາເມລິກາ, ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີບຸກໂຈມຕີ ອິດສະຣາແອັນ

ບັນດາການບຸກໂຈມຕີໄດ້ຕີຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ບໍ່ເຜີຍລາຍລະອຽດ.
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