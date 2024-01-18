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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຍຸດ​ທະ​ສ​າດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ໂລກ (WEF)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຕາມເວເລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ Davos, ສະວິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສົນທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່: ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນ, ສ້າງບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ”. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີການນຳກຸ່ມບໍລິສັດທົ່ວໂລກ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ WEF ປະມານ 60 ທ່ານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເປີດກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່, ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ 4 ກຸ່ມມາດຕະການຕົ້ນຕໍ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ສຸມໃສ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ. ທີສອງແມ່ນ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທີສາມແມ່ນ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ທີສີ່ແມ່ນ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີ ໃຫ້ WEF ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີສູງ ໃນນັ້ນ ມີເຕັກໂນໂລຢີເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ.

WEF ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ກ່າວປາໄສໃນກອງປະຊຸມສົນທະນານະໂຍບາຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ: ກຳນົດທິດວິໄສທັດທົ່ວໂລກ”. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 8 ວາລະປະຊຸມສົນທະນາກັບການນຳລັດ, ລັດຖະບານ ໂດຍເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ WEF Davos 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແງ່​ຫວັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2024

ແງ່​ຫວັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2024

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, The Outbox Company (Outbox) - ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາການຕະຫຼາດ ແລະ ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນແຂກທ່ອງທ່ຽວນຳໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານໄຈ້ແຍກ “ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ 2024” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາດວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາ ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2024.
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