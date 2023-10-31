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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ລະ​ບົບ​ໂຄງ​ການ​ອາຍ​ແກັດ - ໄຟ​ຟ້າ ແປງ B ຂອງ Petrovietnam

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (Petrovietnam) ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາສະບັບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບໂຄງການ ອາຍແກັດ - ໄຟຟ້າ ແປງ B, ສ້າງຂີດໝາຍແກ່ບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນລະບົບໂຄງການຈຸດສຸມນີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ລະບົບໂຄງການອາຍແກັດ - ໄຟຟ້າ ແປງ B - ໂອໂມນ ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ແມ່ນລະບົບໂຄງການອາຍແກັດ ໄຟຟ້າ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ, ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ກັບລະບົບການສະໜອງ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລໝູ່ເກາະ ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນກຳນົດສັງລວມພັດທະນາພະລັງງານສັງລວມແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳອາຍແກັດ. ໃນນັ້ນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນອາຍແກັດຢູ່ເຂດໄຫຼ່ທະວີບ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດນ້ຳເລິກ, ຢູ່ນອກຝັ່ງ; ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການນຳອາຍແກັດທຳມະຊາດທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດໄຟ້ຟາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພົນລະເຮືອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ທ່າອ່ຽງປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນນຫຼວງຫຼາຍພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ. ນັກສິລະປິນຫຼາຍຄົນໄດ້ເລືອກເອົາດົນຕີພື້ນເມືອງສົມທົບກັບດົນຕີທັນສະໄໝທັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວິທີນຳດົນຕີພື້ນເມືອງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍແລະໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບໄວໜຸ່ມ.
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