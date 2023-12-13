ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Thipadei Hun Manet
ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ; ພົບປະເຈລະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ; ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສູ້ຊົນບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ 20 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ; ຊົມເຊີຍບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແນໃສ່ສືບຕໍ່ຮັກສາ, ປັບປຸງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ, ຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບັນດາບໍລິເວນທີ່ນອນໃນ 16% ເສັ້ນຊາຍແດນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍ…