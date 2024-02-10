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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້​າມ​ມິງ​ຈິງ ຖ​ະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ວັນ​ດົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມວັນດົງ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຄອບຄົວທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມວັນດົງ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 08 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 29 ບຸນເຕັດ ປີມະໂລງ 2024), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມວັນດົງ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຄອບຄົວທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ.    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ, ລຸ້ນທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວສະພາບການດຳລົງຊີວິດ, ວຽກເຮັດງານທຳຂອງຍາດພີ່ນ້ອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ ແລະ ຝາກຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ຄຳອຍພອນປີໃໝ່ເຖິງສະມາຊິກຄອບຄົວທຸກຖ້ວນໜ້າ ປີໃໝ່ຈົ່ງມີແດ່ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະຫງວນຫຼາຍແຫຼ່ງກຳລັງສຳລັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ; ປຸກລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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