ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມວັນດົງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 08 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 29 ບຸນເຕັດ ປີມະໂລງ 2024), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມວັນດົງ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຄອບຄົວທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ, ລຸ້ນທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວສະພາບການດຳລົງຊີວິດ, ວຽກເຮັດງານທຳຂອງຍາດພີ່ນ້ອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົງ ແລະ ຝາກຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ຄຳອຍພອນປີໃໝ່ເຖິງສະມາຊິກຄອບຄົວທຸກຖ້ວນໜ້າ ປີໃໝ່ຈົ່ງມີແດ່ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ.