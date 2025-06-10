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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າ​ມ​ມິ​ງ​ຈິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ສ​ປ​ຊ ຄັ້ງ​ທີ 3 (UNOC 3)

ບັນຫາຫົວຂໍ້ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມແມ່ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາບັນຫາເຊິ່ງປະຊາຄົມສາກົນພວມປະເຊີນໜ້າ ແລະ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ຮ່ວມມື.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍູ້ໄວການກະທຳ ແລະ ລະດົມບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ມະຫາສະໝຸດແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດ ສປຊ ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາຢູ່ນະຄອນ Nice, ຝລັ່ງ.

ບັນຫາຫົວຂໍ້ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມແມ່ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາບັນຫາເຊິ່ງປະຊາຄົມສາກົນພວມປະເຊີນໜ້າ  ແລະ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ຮ່ວມມື. ໃນນັ້ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າແມ່ນການຍູ້ໄວວິວັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ບໍລິເວນບໍ່ຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດສານແຫ່ງຊາດ ຫຼືຍັງເອີ້ນວ່າ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ. ໃນວັນທຳອິດ, ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ, ຕາງໜ້າອາຊຽນ ແລະ ບົດກ່າວປາໄສຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ.
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