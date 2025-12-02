ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ 02/12/2025 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເຊິ່ງດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 2 – 3 ທັນວາ. ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດລາວ (ພາບ: VGP)ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຈາກທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເຊິ່ງດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 2 – 3 ທັນວາ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະບານສອງປະເທດຈະຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໃນແຜນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ປີ 2025; ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນ, ເປັນເອກະພາບຕໍ່ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະ ປີ 2026, ເພື່ອຫັນບົດສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊຸມກົມການເມືອງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນລະອຽດ. ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍກໍຈະລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ, ປະກອບສ່ວນຫັນທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)