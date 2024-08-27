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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈີນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳ ຕ້ອງຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ເລີ່ມມາຈາກສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຖືສະພາບການຕົວຈິງເປັນໄມ້ວັດ, ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມ, ປັບປຸງກົນໄກໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ສິງຫາ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄັ້ງທີ 8 ໃນ ປີ 2024. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈີນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳ ຕ້ອງຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ເລີ່ມມາຈາກສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຖືສະພາບການຕົວຈິງເປັນໄມ້ວັດ, ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມ, ປັບປຸງກົນໄກໃຫ້ສົມບູນແບບ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທຶນດ້ວຍທຶນຂອງລັດໃນວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນເລື່ອງເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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