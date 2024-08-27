ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ສິງຫາ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄັ້ງທີ 8 ໃນ ປີ 2024. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈີນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳ ຕ້ອງຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ເລີ່ມມາຈາກສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຖືສະພາບການຕົວຈິງເປັນໄມ້ວັດ, ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມ, ປັບປຸງກົນໄກໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທຶນດ້ວຍທຶນຂອງລັດໃນວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.