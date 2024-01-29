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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024 ຂອງລັດຖະບານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024 ຂອງລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນ 5 ເນື້ອໃນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີຮ່າງກົດໝາຍ 3 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ອາລັກຂາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ໃບສະເໜີ 2 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານສຳລັບຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ).

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ຫຼື ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ຕ້ອງປຶກສາຫາລື, ຂໍຄຳເຫັນລັດຖະບານ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ.
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