ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024 ຂອງລັດຖະບານ
ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024 ຂອງລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນ 5 ເນື້ອໃນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີຮ່າງກົດໝາຍ 3 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ອາລັກຂາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ໃບສະເໜີ 2 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານສຳລັບຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ).
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ຫຼື ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ຕ້ອງປຶກສາຫາລື, ຂໍຄຳເຫັນລັດຖະບານ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງກອງປະຊຸມ.