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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜ້າທີ່ປີ 2023, ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດ ຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ 19 ກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດ  ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດປີ 2024 ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
   
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜ້າທີ່ປີ 2023, ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.    

ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນ ປີ 2024, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ກໍ່ສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວປີ 2023 ແລະ ສະເໜີບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024 ແລະ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມເອ​ກະ​ລັກ​​ຢູ່ຕະຫຼາດດອກ​ໄມ້​​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ​ຢູ່​ທ່າ​ບິ່ງ​ດົງ ນະ​ຄອນ ໂຮ​​ຈີ​ມິນ, ຫວຽດ​ນາມ

ຄວາມເອ​ກະ​ລັກ​​ຢູ່ຕະຫຼາດດອກ​ໄມ້​​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ “​ຢູ່​ທ່າ​ບິ່ງ​ດົງ” ນະ​ຄອນ ໂຮ​​ຈີ​ມິນ, ຫວຽດ​ນາມ

ປີນີ້, ຕະຫຼາດດອກໄມ້ລະດູບານໃໝ່ “ຢູ່ທ່າບິ່ງດົງ” ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກ່ວາ 600 ສວນດອກໄມ້ ທີ່ມາຈາກບັນດາແຂວງ ຕຽນຊາງ, ດົງທ້າບ, ເບນແຈ… ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ໝາກໄມ້, ຜົນລະປູກ, ດອກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ… ຫຼາກຫຼາຍສາຍພັນ, ໃຫ້ບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຊົມຊື້ໃນວັນບຸນເຕັດ ຫວຽດນາມ.
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