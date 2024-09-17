ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານທະເລຕາເວັນອອກ - ທະເລໝູເກາະ
ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ບົນພື້ນຖານການໄຈ້ແຍກສະພາບການສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານ ກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ໃກ້ຊິດທິດແທດກັບແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ມະຕິເລກທີ 36 ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ມະຕິເລກທີ 44 ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ,ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດວຽກງານທຸກດ້ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ບັນລຸໝາກຜົນໃໝ່ທີ່ສຳຄັນ, ແທ້ຈິງກວ່າອີກໃນທຸກດ້ານ.