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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ - ທະ​ເລ​ໝູ​ເກາະ

ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ໃກ້ຊິດທິດແທດກັບແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ບົນພື້ນຖານການໄຈ້ແຍກສະພາບການສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານ ກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ໃກ້ຊິດທິດແທດກັບແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ມະຕິເລກທີ 36 ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ມະຕິເລກທີ 44 ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ,ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດວຽກງານທຸກດ້ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ບັນລຸໝາກຜົນໃໝ່ທີ່ສຳຄັນ, ແທ້ຈິງກວ່າອີກໃນທຸກດ້ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີບົດຂຽນສຳຄັນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປຽນແປງໃໝ່ແລລວິທີນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່ຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ.
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