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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອ​ດ​​ພິ​ເສດ ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ອາຊຽນ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄົບ​ຮອບ 50 ປີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 5 ມີນາ - 11 ມີນາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະນາ ເລີ່ມເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 4 -  6 ມີນາ, ສຸມໃສ່ 4 ຂົງເຂດຫຼັກຄື: ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການນຳທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ, ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ, ການຮ່ວມມືໃນການເດີນເຮືອ. ການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະຊ່ວຍສ້າງກຳລັງແຮງໃໝ່ອັນແຮງກ້າເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍພິເສດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ພ້ອມກັນຫວນຄືນ, ຕີລາຄາຢ່າງສັງລວມການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ຜ່ານມາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງຝ່າຍແລກປ່ຽນ, ວາງອອກວິໄສທັດ, ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.        

ໃນແງ່ມູມສອງຝ່າຍ, ການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດພ້ອມກັນຕີລາຄາບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດໃນການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.  

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລນ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສອງຝ່າຍຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການແນໃສ່ຍູ້ແຮງການພົວພັນສອງຝ່າຍກວ່າອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Vladimir Titov ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມສົນທະນາຍຸດທະສາດທາງການທູດ - ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 13.
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