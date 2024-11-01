ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຮອດ ໂດຮາ ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການຢ້ຽມຢາມ ກາຕາຢ່າງເປັນທາງການ
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 ແລະ ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິຢ່າງຈົບງາມ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ສະໜາມບິນສາກົນ ໂດຮາ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມກາຕາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຕາ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.
ກາຕາແມ່ນປະເທດສຸດທ້າຍໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ 3 ປະເທດພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກາຕາພາຍຫຼັງ 15 ປີ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ດຶງດູດເງິນລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ໂດຮາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Sheikh Bandar Al Thani, ປະທານອົງການລົງທຶນ ກາຕາ (QIA) ທັງເປັນຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ກາຕາ ແລະ ທ່ານ Sheikh Faisal Al Thani, ຜູ້ອຳນວຍການລົງທຶນພາກພື້ນ ອາຊີ - ອາບຟຼິກກາ ຂອງ QIA.