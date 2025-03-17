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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້​າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ 500 KV ລ່າວ​ກາຍ - ຫວິງ​ອຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ຫວິງຝຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນກໍ່ສ້າງໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV ລ່າວກາຍ - ຫວິງອຽນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຢາກເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ບໍ່ອາດຂາດພະລັງງານໄດ້, ພິເສດແມ່ນລະດັບການເຕີບໂຕຂົງເຂດໄຟຟ້າຕ້ອງໄວກວ່າທົບ 1,5 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໃສ່ໃຈວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ລົບລ້າງບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ; ແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ ແລະ ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 6 ເດືອນ, ແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2025 ດ້ວຍຄຳຂັວນທີ່ວ່າ “ຄວາມຄືບໜ້າໄວກວ່າ; ຄຸນນະພາບດີກວ່າ; ລາຄາຖືກກວ່າ; ປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ; ປະຕິບັດວຽກງານໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໄດ້ດີກວ່າ; ຮັບປະກັນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ດີກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບທຶນຮອນ ແລະ ບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການເງິນຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຮັບໃຊ້ໂລກອີກດ້ວຍ, ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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