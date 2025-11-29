ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 33
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຊີເກັມ ແມ່ນເວທີແຂ່ງຂັນກິລາໃຫຍ່ສຸດໃນພາກພື້ນ, ທັງແມ່ນວັນບຸນລວມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນທາດ, ເຈດຈຳນົງ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງບັນດາຊົນຊາດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມຜູກພັນ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບພາຍໃນ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວວ່າ:
“ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແມ່ນ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານສູງສຸດເທົ່າທີ່ຕົນເອງມີຄວາມສາມາດ, ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີພາລະກຳອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມັກຄີ, ການຮຽນຮູ້, ພົວພັນແລກປ່ຽນໃນປະຊາຄົມບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ດ້ວຍນ້ຳໃຈກິລາອັນສູງສົ່ງ, ທ່ຽງກົງ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ແລະ ແຂ່ງຂັນຈົນສຸດຄວາມສາມາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງແຂງແຮງຂອງກິລາ ຫວຽດນາມ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ, ມີລະບຽບວິໄນທາງດ້ານວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງ”.
ຄະນະກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 33 ນີ້ ລວມມີສະມາຊິກ 1.165 ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂອງ 47 ປະເພດກິລາ.