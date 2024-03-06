ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບບັນດາຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມີນາ, ຢູ່ Melbourne, ອົດສະຕາລີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບບັນດາຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແລະ ພັນລະນາ ເປັນປະທານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 4 – 6 ມີນານັ້ນ, ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດລວມຂອງ ອົດສະຕາລີ ກັບ ພາກພື້ນ, ເຊິ່ງສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອົດສະຕາລີ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເນື້ອໃນຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມ, ນອກຈາກພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເຈລະຈາ ອົດສະຕາລີ - ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 50 ປີ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຍັງສຸມໃສ່ 4 ຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ, ລວມມີ: ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການນຳຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ, ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການເດີນເຮືອ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆອີກ. ຕາມແຜນການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ວາລະປະຊຸມວົງແຄບ.