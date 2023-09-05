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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ອາ​ຊຽນ 2023 (ASEAN BIS) ປີ 2023

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຊຽນ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພາລະກຳທີ່ຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າ “ແມ່ນຂົ້ວໜຶ່ງໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”, ແມ່ນໃຈກາງໃນການຮ່ວມມືກໍ່ຄືໂຄງປະກອບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນພາລະກຳນັ້ນ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2023 (ASEAN BIS) ປີ 2023

ຕອນບ່າຍວັນທີ ກັນຍາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໃສສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2023 (ASEAN BIS) ປີ 2023. ນີ້ແມ່ນເຫດການທຳອິດໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.    

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຊຽນ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພາລະກຳທີ່ຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າ “ແມ່ນຂົ້ວໜຶ່ງໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”, ແມ່ນໃຈກາງໃນການຮ່ວມມືກໍ່ຄືໂຄງປະກອບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນພາລະກຳນັ້ນ.    

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ອາຊຽນ ຄວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ, ຮັກສາຫຼັກການ, ຫຼັກໝັ້ນ, ທັດສະນະລວມໃຫ້ໝັ້ນຄົງແໜ້ນແຟ້ນ; ຮັກສາຄວາມສົມດຸນຍຸດທະສາດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື. ອາຊຽນ ຄວນຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາວນານ ກ່ຽວກັບການເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ, ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງແຮງ.    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຄວນຮ່ວມມືນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຖືສຽງເວົ້າຂອງວິສາຫະກິດເປັນສຳຄັນ. ຄວນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນທົ່ວພາກພື້ນ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ໂດຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອື່ນ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອເສີມສ້າງ ອາຊຽນ ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາປະກອບສ່ວນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບສະຖຽນລະພາບການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາລວມຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ,
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