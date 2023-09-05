ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ອາຊຽນ 2023 (ASEAN BIS) ປີ 2023
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໃສສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2023 (ASEAN BIS) ປີ 2023. ນີ້ແມ່ນເຫດການທຳອິດໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຊຽນ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພາລະກຳທີ່ຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າ “ແມ່ນຂົ້ວໜຶ່ງໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”, ແມ່ນໃຈກາງໃນການຮ່ວມມືກໍ່ຄືໂຄງປະກອບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນພາລະກຳນັ້ນ.
ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ອາຊຽນ ຄວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ, ຮັກສາຫຼັກການ, ຫຼັກໝັ້ນ, ທັດສະນະລວມໃຫ້ໝັ້ນຄົງແໜ້ນແຟ້ນ; ຮັກສາຄວາມສົມດຸນຍຸດທະສາດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື. ອາຊຽນ ຄວນຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາວນານ ກ່ຽວກັບການເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ, ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງແຮງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຄວນຮ່ວມມືນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຖືສຽງເວົ້າຂອງວິສາຫະກິດເປັນສຳຄັນ. ຄວນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນທົ່ວພາກພື້ນ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ໂດຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອື່ນ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອເສີມສ້າງ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາລວມຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ”.