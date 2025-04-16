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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ອອກ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​​ນຳ​ສົ່ງທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ປະ​ເທດ

ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ລ້ວນແຕ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ຍຸກສະໄໝພັດທະນາໃໝ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ອອກສະໜາມບິນນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ຄະນະກັບຄືນເມືອປະເທດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ກັບຄືນເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 14 -  15 ເມສາ ຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກື່ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ອອກສະໜາມບິນນຳສົ່ງຄະນະກັບຄືນເມືອປະເທດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ກັບຄືນເມືອປະເທດ

        ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ລ້ວນແຕ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ຍຸກສະໄໝພັດທະນາໃໝ່.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ຄະນະ. ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍິ່ງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບວັດທະນະຖາວອນ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາສຸກ; ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ໝັ້ນຄົງຂະໜົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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