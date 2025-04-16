ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ອອກສະໜາມບິນນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ກັບຄືນເມືອປະເທດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ກັບຄືນເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 14 - 15 ເມສາ ຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກື່ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ອອກສະໜາມບິນນຳສົ່ງຄະນະກັບຄືນເມືອປະເທດ.
ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ລ້ວນແຕ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ຍຸກສະໄໝພັດທະນາໃໝ່.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ຄະນະ. ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍິ່ງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບວັດທະນະຖາວອນ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາສຸກ; ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ໝັ້ນຄົງຂະໜົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ.