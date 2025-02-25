ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແບກມາຍເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ
ເມື່ອໂອ້ລົມກັບ, ພະນັກງານແພດໝໍ ໂຮງໝໍແບກມາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ໂຮງໝໍແບກມາຍດ້ວຍບົດບາດເປັນໂຮງໝໍຊັ້ນນຳສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ; ສູ້ຊົນກາຍເປັນໂຮງໝໍທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງແຖວໜ້າພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກຂະແໜງການແພດປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຕັ້ງໜ້າບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ທົ່ວຂະແໜງ, ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາພະຍາດຮູນແຮງ, ພະຍາດທົ່ວໄປຢູ່ ຫວຽດນາມຢ່າງລົງເລິກ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການກວດປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບໃຊ້ຄົນເຈັບ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຢ່າງສຸດໃຈ.