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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂຮງ​ໝໍ​ແບກ​ມາຍ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ແພດ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແບກມາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ (27/02/1955 – 27/02/2025).
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍພະນັກງານແພດໝໍ ໂຮງໝໍແບກມາຍຍ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)  

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບ, ພະນັກງານແພດໝໍ ໂຮງໝໍແບກມາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ໂຮງໝໍແບກມາຍດ້ວຍບົດບາດເປັນໂຮງໝໍຊັ້ນນຳສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ; ສູ້ຊົນກາຍເປັນໂຮງໝໍທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງແຖວໜ້າພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກຂະແໜງການແພດປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຕັ້ງໜ້າບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ທົ່ວຂະແໜງ, ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາພະຍາດຮູນແຮງ, ພະຍາດທົ່ວໄປຢູ່ ຫວຽດນາມຢ່າງລົງເລິກ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການກວດປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບໃຊ້ຄົນເຈັບ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຢ່າງສຸດໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ​ສູນ​ກາງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ​ສູນ​ກາງ

ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025 ເພືີ່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານປີ 2025.
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