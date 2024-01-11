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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈແກ່​ກຳ​ມະ​ກອນ, ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ແຂວງ ຫາຍ​ເຢືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນ, ໃນແຜນປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນບໍລິເວນແຂວງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບຂອງຂວັນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ

ໄປລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍພອນກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Huyndai Motor ຫາຍເຢືອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ປີຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານເປັນໜ້າຊື່ນຊົມໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຜົນງານລວມ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຖັນແຖວກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນເປົ້າໝາຍ, ກຳລັງໜູນແກ່ການພັດທະນາ; ບໍ່ເອົາຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ເພື່ອແລກການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການປຸກສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ກຳມະກອນຫຼາຍກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການລະຫຼີ້ນບັນເທີງຢູ່ເຂດດຳລົງຊີວິດຂອງກຳມະກອນ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄົນທຸກຍາກຢູ່ນະຄອນ ຈິລິງ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
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