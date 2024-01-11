ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນລະດົມກຳລັງໃຈແກ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານແຂວງ ຫາຍເຢືອງ
ໄປລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍພອນກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Huyndai Motor ຫາຍເຢືອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ປີຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານເປັນໜ້າຊື່ນຊົມໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຜົນງານລວມ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຖັນແຖວກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນເປົ້າໝາຍ, ກຳລັງໜູນແກ່ການພັດທະນາ; ບໍ່ເອົາຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ເພື່ອແລກການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການປຸກສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ກຳມະກອນຫຼາຍກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການລະຫຼີ້ນບັນເທີງຢູ່ເຂດດຳລົງຊີວິດຂອງກຳມະກອນ.