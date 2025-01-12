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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງອອກຈາກ ວຽງຈັນ ກັບຄືນເມືອງປະເທດ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່, ອະດີດປະທານປະເທດລາວ ແລະ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ.

 ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.

 ເມື່ອຕອບສຳພາດສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງວ່າພຽງແຕ່ດຳເນີນໃນ 2 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີຕາຕະລາງເຕັມ, ດ້ວຍເກືອບ 20 ກິດຈະກຳ; ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໂດຍມີບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນຄືດັ່ງນີ້:

        ທີໜຶ່ງ, ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຮັກສາການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນແງ່ມູມສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນປະຈຳ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

        ທີສອງແມ່ນ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ຄວາມຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ສອງຝ່າຍແກ້ໄຂບັນດາໂຄງການທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢ່າງຂາດຕົວ, ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ໄລຍະຮ່ວມມືພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ແທດຈິງກວ່າ

        ທີສາມແມ່ນ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ກຳນົດທິດບັນດາໂຄງການຍຸດທະສາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດເພື່ອເປີດສັງກາດຮ່ວມມືໃໝ່ ມີລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່ສູງ ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

        ທີສີ່ແມ່ນ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັບ ກຳປູເຈຍ ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດທີ່ແທດຈິງ, ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່, ຍົກລະດັບການຜູກມັດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ສົມກັບການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ.

        ທີຫ້າແມ່ນ, ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ຮົບ​ຢູ່​ເມືອງ ເກົ່າ​ງາງ, ແຂວງ ຈ່າ​ວິງ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ປີ​ໃໝ່

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ຮົບ​ຢູ່​ເມືອງ ເກົ່າ​ງາງ, ແຂວງ ຈ່າ​ວິງ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ປີ​ໃໝ່

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປີມະເສັງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວໃກ້ທຸກຍາກ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ໝີລອງ, ຕາແສງ ໝີລອງ, ເມືອງເກົ່າງາງ, ແຂວງ ຈ່າວິງ.
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