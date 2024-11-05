ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ຢຸນໜານ, ຈີນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍພາວະວິໄສ, ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ; ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຢຸນໜານ ຍາມໃດກໍຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, ອະນຸລັກຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ; ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຊີວິດປະເທດປະຈຳຖິ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຍາມໃດກໍອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ…
ກໍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໂຮງລະຄອນ ຢຸນໜານ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ ແລະ “ປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ” ໃນປີ 2025. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງແນະນຳພາບຖ່າຍ 40 ແຜ່ນກ່ຽວກັບມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍບັນດານັກສິລະປິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສະແດງ.