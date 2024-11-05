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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍພາວະວິໄສ, ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ; ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຢຸນໜານ ຍາມໃດກໍຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, ອະນຸລັກຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ; ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຊີວິດປະເທດປະຈຳຖິ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຍາມໃດກໍອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ…

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖ່າຍຮູບກັບຜູ້ຕາງໜ້າຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຢຸນໜານ (ພາບ: VOV)

 ກໍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໂຮງລະຄອນ ຢຸນໜານ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ ແລະ “ປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ” ໃນປີ 2025. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງແນະນຳພາບຖ່າຍ 40 ແຜ່ນກ່ຽວກັບມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍບັນດານັກສິລະປິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສະແດງ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ປະ​ກາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ບັນ​ລຸ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ປະ​ກາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ບັນ​ລຸ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ 2024

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດຫວຽດນາມເວົ້າລວມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກ: ຄຸນນະພາບ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການນຳໜ້າ.
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