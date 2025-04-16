ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຊຸກຍູ້ສ້າງປະຊາຄົມພ້ອມກັນແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດ - ຈີນ; ສະເໜີສອງຝ່າຍຮັກສາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ, ຫັນການພົບປະລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດເປັນກົນໄກ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ສົມທົບກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາຂອບເຂດຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືອັນແທດຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງແກ່ການຮ່ວມມືເສັ້ນທາງລົດໄຟ; ຊຸກຍູ້ການຄ້າພັດທະນາຢ່າງດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆຂອງ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພດັທະນາ; ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ກົນໄກຮ່ວມມືເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຢັງຢືນ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າບັນດາປະເພດຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜັບສະໜູນສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ; ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຕາມຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເຊັ່ນດຽວກັນ.