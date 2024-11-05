ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມື ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດກ້ວາງຄັ້ງທີ 8 05/11/2024 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS) ເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 8 ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ.ຈີນ ຫຼີຊຽງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS) ເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 8 ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ. ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 - 8 ພະຈິກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ Ayeyawady - Chao Phraya – Mekong ຄັ້ງທີ 10, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຮ່ວມມື ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ມຽນມາ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)