ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ກວ໋າງບິ່ງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ຍາມໃດກໍແມ່ນແຂວງທີ່ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ; ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສາມາດເຫັນໄດ້ຜ່ານບັນດາຕົວເລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພິເສດ, ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງລຽນຕິດໃນລະດັບສູງ, ສະເລ່ຍແຕ່ໄລຍະ 2019 – 2023 ບັນລຸ 7,9%. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກາຍເປັນຂະແໜງປາຍແຫຼມ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເຂດດິນແດນ ກວ໋າງບິ່ງທີ່ແດດກ້າ, ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວາມອົງອາດກ້າຫານ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນໃນປາງສົງຄາມ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ທົ່ວປະເທດເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າບຸກທະລຸເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃຫ້ສຳເລັດຜົນ”.
ພາຍຫຼັງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກວ໋າງບິ່ງ ວິວັດທະນາການແຫ່ງຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ພັດທະນາ”.