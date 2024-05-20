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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊີ້​ນຳ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ມອ​ບ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວ​ະ​​

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຫວຽດດຶກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສູນປະສານງານການຜ່າຕັດຕໍ່ອະໄວຍະວະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມຈົດທະບຽນປະກອບອະໄວຍະວະ ພາຍຫຼັງທີ່ເສຍຊີວິດ ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ການມອບອະໄວຍະວະກູ້ເອົາຊີວິດມະນຸດແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ແພດໝໍໂຮງໝໍ ຫວຽດດຶກ (ພາບ: TTXVN)

ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ລະປີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່າຕັດຕໍ່ອະໄວຍະວະໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບກວ່າ 1000 ຄົນ, ສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຫຼ່ງເນື້ອເຍື່ອ, ອະໄວຍະວະທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການມອບນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກຜູ້ສະໜອງໃນຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ພວມເອົາ 94%. ແຫຼ່ງອະໄວຍະວະໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວແມ່ນຍັງຈຳກັດຢູ່, ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຜ່າຕັດຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອ, ອະໄວຍະວະ ທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ. ທົ່ວປະເທດ ຫາມີແຕ່ແຂວງ ຫາຍຟ່ອງ, ກວ໋າງນິງ ແລະ ໂຮງໝໍໃຫຍ່ 4 ແຫ່ງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຂົນຂວາຍການມອບອະໄວຍະວະເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດບັ້ນປຸກລະດົມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ການນຳບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ແທນ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ຈົ່ງຈົດທະບຽນມອບເນື້ອເຍື່ອ, ອະໄວຍະວະເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເປັນການສະແດງການກະທຳທີ່ຈົດງາມ ແລະ ສູງສົ່ງ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ການໃຫ້ຄືການໄດ້ຕະຫຼອດການ”; ອັນໄດ້ຍົກຈຳນວນຜູ້ຈົດທະບຽນມອບເນື້ອເຍື່ອ, ອະໄວຍະວະໃນໂອກາດນີ້ຂຶ້ນເປັນ 3.812 ຄົນ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການຜ່າຕັດຕໍ່ອະໄວຍະວະນັບສິບພັນຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ໃນຈຳນວນ 475/475 ສສຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (100%) ຕ່າງທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສສຊ ຊຸດທີ XV ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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