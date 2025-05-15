ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດ ຂວາຕຽນ ລົງທຶນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈີນ ທີ່ເປີດກວ້າງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງຂອງ ຈີນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໃນນັ້ນ ມີຂົງເຂດພະລັງງານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ຂວາຕຽນ ລົງທຶນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ຊ່ວຍກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານສະອາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຊົມເຊີຍ ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານສີຂຽວ, ເຊັ່ນ: ພະລັງງານແຮງລົມ, ພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ…, ລົງທຶນ, ພັດທະນາການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການຄ້າ, ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ.