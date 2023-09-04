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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຄົນໃໝ່ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ກຳປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ບັນດາບັນຫາຂອງ ອາຊຽນ: ຈຸດສຸມຂອງການເຕີບໂຕ” ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ “ວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025”, ເປັນຂີດໝາຍຂອງວິວັດການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການສະທ້ອນຂອງ ອາຊຽນ ດ້ວຍວິທີຍົກສູງປະສິດທິຜົນລະບອບລະບຽບການຂອງກຸ່ມ.
ທ່ານ Hun Manet, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່ຂອງ ກຳປູເຈຍ (ພາບ:AKP/TTXVN)

ແຈ້ງຂ່າວອອກວັນທີ 2 ກັນຍາ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ Hun Manet, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດນີ້, ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ກຳປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 4 – 7 ກັນຍາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ - ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo.        

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ບັນດາບັນຫາຂອງ ອາຊຽນ: ຈຸດສຸມຂອງການເຕີບໂຕ” ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ “ວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025”, ເປັນຂີດໝາຍຂອງວິວັດການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການສະທ້ອນຂອງ ອາຊຽນ ດ້ວຍວິທີຍົກສູງປະສິດທິຜົນລະບອບລະບຽບການຂອງກຸ່ມ, ດ້ວຍຈຸດໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບົນເວທີສາກົນ.      

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈາກາຕາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ຈະພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo. ທ່ານກໍ່ມີແຜນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການພົບປະເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ກໍ່ຄືບັນດາການນຳຂອງປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ເລແທັງຕຸ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຄວາມໝາຍຂອງເຫດການປະຫວັດສາດວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945 ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອ່ານຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ, ເປີດໄລຍະໃໝ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ.
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