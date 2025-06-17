Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ເຈລະຈາກັບ ກຳປູເຈຍ

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ແພທອງທານ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 16/6/2025. (ພາບ: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ)
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ພາຍຫລັງເກີດການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນເມື່ອວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສອງຝ່າຍເຫັນດີກ່ຽວກັບຄວາມປາດຖະຫນາຢາກມີສັນຕິພາບ, ຫລີກລ້ຽງການປະທະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ກໍ່ຢືນຢັນ: ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສົມຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ (JBC) ຢູ່ ພະນົມເປັນ ຜ່ານມາ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດມິດຕະພາບ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ເນັ້ນຫນັກເຖິງ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາກົນໄກສອງຝ່າຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ, ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປີ 2024

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ, ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປີ 2024

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top