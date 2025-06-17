ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ເຈລະຈາກັບ ກຳປູເຈຍ 17/06/2025 ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ. ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ແພທອງທານ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 16/6/2025. (ພາບ: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ)ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ພາຍຫລັງເກີດການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນເມື່ອວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສອງຝ່າຍເຫັນດີກ່ຽວກັບຄວາມປາດຖະຫນາຢາກມີສັນຕິພາບ, ຫລີກລ້ຽງການປະທະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ກໍ່ຢືນຢັນ: ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສົມຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ (JBC) ຢູ່ ພະນົມເປັນ ຜ່ານມາ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດມິດຕະພາບ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ເນັ້ນຫນັກເຖິງ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາກົນໄກສອງຝ່າຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)