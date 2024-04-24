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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດອາຊຽນແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ວັນທີ 23 ເມສານີ້, ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສອະນາຄົດອາຊຽນ 2024 ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ປະທດເປັນປະທານປະເທດ ອາຊຽນ 2024 ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ບັນດາວິສາຫະກິດ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດອາຊຽນເຊື່ອມໂຍງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍຕົນເອງ ແລະ ຍືນຍົງ: ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດໃນຍຸກດີຈີຕອນ”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດອາຊຽນແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາການນຳບັນດາວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ, ການນຳອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ວິທີແກ້ໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ສະເໜີແນະ ສ້າງລະບົບນິເວດເສດຖະກິດດີຈີຕອນອາຊຽນ; ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນໃນການພັດທະນາ ການຄ້າເອເລກໂຕນິກ ໃນອາຊຽນ; ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ ແລະ ສະເໜີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ; ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ; ຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດິຈິຕອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ; ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສູງ... ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຫວັງວ່າ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ບັນດານັກລົງທຶນ ອາຊຽນ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ; ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດການເງິນ, ປົງແປງລະບອບລະບຽບການ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນປ່ຽນໃໝ່ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕແບບດັ້ງເດີມ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງແຂງແຮງຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕໃຫມ່. ບັນດາຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງການເງິນ, ພູປັນຍາ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກິດຈະການສ້າງສາປະເທດຊາດມີການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດານັກຮົບເກົ່າດ້ຽນບຽນ

ກິດຈະການສ້າງສາປະເທດຊາດມີການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດານັກຮົບເກົ່າດ້ຽນບຽນ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໂອກາເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ...
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