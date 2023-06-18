ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຕອນ ເຈົາດົກ - ເກີນເທີ - ຊັອກຈັງ ໄລຍະທີ 1
ໂຄງການນີ້ຖືກຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນ 6 ເສັ້ນທາງດ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມປ່ຽນແປງໄປ, ພ້ອມກັນນັ້ນຈະເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສູນກາງເສດຖະກິດ, ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ແລະ ທ່າກຳປັ່ນທະເລ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຄື: ອານຢາງ, ເກີນເທີ, ເຫົ້າຢາງ, ຊອ໋ກຈັງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຄວນຂຶ້ນແຜນການ, ວິທີການແກ້ໄຂລົງມືກໍ່ສ້າງ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ຮັບປະກັນ ຄວາມຄືບໜ້າ; ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບາງຕອນ ທີ່ມີການຈະລາຈອນໜາແໜ້ນໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2025, ກໍ່ສ້າງທົ່ວເສັ້ນທາງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2026 ແລະ ສຳເລັດ ນຳທົ່ວໂຄງການເຂົ້າໃຊ້ງານ ໃນປີ 2027.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທີ່ ແຂວງ ອານຢາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ອານຢາງ.