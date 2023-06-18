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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຕອນ ເຈົາດົກ - ເກີນເທີ - ຊັອກຈັງ ໄລຍະທີ 1

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ແຂວງ ອານຢາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ (ໄລຍະ 1) ເຈົາດົກ (ອານຢາງ) - ເກີນເທີ - ຊັອກຈັງທີ່ຂຶ້ນກັບທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ ເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຕອນ ເຈົາດົກ - ເກີນເທີ - ຊັອກຈັງ ໄລຍະທີ 1

ໂຄງການນີ້ຖືກຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນ 6 ເສັ້ນທາງດ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມປ່ຽນແປງໄປ,     ພ້ອມກັນນັ້ນຈະເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສູນກາງເສດຖະກິດ, ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ແລະ ທ່າກຳປັ່ນທະເລ.

     ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຄື: ອານຢາງ, ເກີນເທີ, ເຫົ້າຢາງ, ຊອ໋ກຈັງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຄວນຂຶ້ນແຜນການ, ວິທີການແກ້ໄຂລົງມືກໍ່ສ້າງ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ຮັບປະກັນ ຄວາມຄືບໜ້າ; ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບາງຕອນ ທີ່ມີການຈະລາຈອນໜາແໜ້ນໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2025, ກໍ່ສ້າງທົ່ວເສັ້ນທາງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2026 ແລະ ສຳເລັດ  ນຳທົ່ວໂຄງການເຂົ້າໃຊ້ງານ ໃນປີ 2027.

     ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທີ່ ແຂວງ ອານຢາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ອານຢາງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ UNCLOS 1982 ສວມບົດບາດແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການກະທຳຂອງປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກບົນທະເລ.
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