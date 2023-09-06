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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງທຳອິດແຕ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຍັງ ຈາກາຕາ ຂອງບໍລິສັດການບິນ Vietjet

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ສາຍການບິນໃໝ່ທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຈາກາຕາ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງທຳອິດແຕ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຍັງ ຈາກາຕາ ຂອງບໍລິສັດການບິນ Vietjet

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ກັນຍາ, ຢູ່ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ບໍລິສັດການບິນ Vietjet ໄດ້ປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງຖ້ຽວທຳອິດເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ນີ້ແມ່ນສາຍການບິນທີ 4 ເຊິ່ງ ບໍລິສັດ Vietjet ມີສາຍການບິນໂດຍກົງ ໄປຍັງ ອິນໂດເນເຊຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ສາຍການບິນໃໝ່ທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຈາກາຕາ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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