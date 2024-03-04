ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ ລັດວິສາຫະກິດຈະເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກໃນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ພິເສດແມ່ນບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດການປັງປຸງໂຄງປະກອບການຄຸ້ມຄອງ, ການເງິນ, ສົ້ນເຂົ້າ, ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງວິສາຫະກິດ..., ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ພັດທະນາການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ. ຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເກົ່າຄື: ການບໍລິໂພກ, ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ ໂດຍມີບົດບາດນຳພາ, ສ້າງກຳລັງໜູນ, ຈຸດສຸມໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການໃໝ່ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາຄ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ...