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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3/3, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານໄດ້ມີການພົບປະຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ກັບບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນລວກວາງ ເປັນປະທານຮ່ວມເຫດການຄັ້ງນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີພົບປະກັບບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ ລັດວິສາຫະກິດຈະເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກໃນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ພິເສດແມ່ນບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດການປັງປຸງໂຄງປະກອບການຄຸ້ມຄອງ, ການເງິນ, ສົ້ນເຂົ້າ, ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງວິສາຫະກິດ..., ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ພັດທະນາການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.  ຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເກົ່າຄື: ການບໍລິໂພກ, ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ ໂດຍມີບົດບາດນຳພາ, ສ້າງກຳລັງໜູນ, ຈຸດສຸມໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການໃໝ່ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາຄ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ...

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ແຂວງ ຝູອຽນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາແຂງແຮງກ່ວາອີກ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ແຂວງ ຝູອຽນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາແຂງແຮງກ່ວາອີກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຂວງ ຝູອຽນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຂວງແຄມທະເລພາກກາງ ດ້ວຍຫຼາຍປັດໄຈເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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