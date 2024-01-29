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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການເຮັດວຽກ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງວັງລວມ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2024

ພາຍຫຼັງລົງກວດກາໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV ໂດຍກົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນແທງຮ໋ວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV ຕາຂ່າຍ 3 ຈາກເມືອງກວາງແຈກ ແຂວງກວາງບິ່ງຫາເມືອງໂຟໂນ້ຍ ແຂວງຮຶງອຽນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 9 ແຂວງທີ່ດຳເນີນໂຄງການ (ຮຶງອຽນ, ຫາຍເຢືອງ, ໄທບິ່ງ, ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ແທງຮ໋ວາ, ເງ້ອານ, ຮ່າຕິ້ງ, ກວາງບິ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມ ແລະ ຮີບດ່ວນ, ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ພິເສດແມ່ນພາກເໜືອ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະໄດ້ໄປຖວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຂດວັດທະນະທຳລະນຶກປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ນະຄອນ ແທງຮ໋ວາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມັງກອນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນງານຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຮ່ວາງລອງ, ນະຄອນ ແທງຮ່ວາ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ.
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