ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການເຮັດວຽກ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງວັງລວມ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2024
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 9 ແຂວງທີ່ດຳເນີນໂຄງການ (ຮຶງອຽນ, ຫາຍເຢືອງ, ໄທບິ່ງ, ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ແທງຮ໋ວາ, ເງ້ອານ, ຮ່າຕິ້ງ, ກວາງບິ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມ ແລະ ຮີບດ່ວນ, ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ພິເສດແມ່ນພາກເໜືອ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະໄດ້ໄປຖວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຂດວັດທະນະທຳລະນຶກປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ນະຄອນ ແທງຮ໋ວາ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມັງກອນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນງານຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຮ່ວາງລອງ, ນະຄອນ ແທງຮ່ວາ